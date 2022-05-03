Интернет на войне: что делать, если пропал WiFi

Правительственные структуры дали 9 важных советов.

Война России против Украины показала важность базовых потребностей человека в любом государстве. Для нас особенно ценными стали новости, телевидение и связь с родными. Эти блага отчасти обеспечивает интернет. Поэтому, в Госспецсвязи и НКЕК напомнили правила поведения в случае прекращения работы WiFi.

Рекомендации позволят каждому вернуться во всемирную паутину.

Что делать, если пропал WiFi

Проверьте подключение к вашей сети. Узнайте работает ли WiFi на других устройствах. Попробуйте их перезагрузить.

Выключите и включите WiFi на устройстве, если проблема не исчезла, перезагрузите девайс и попробуйте еще раз.

Если индикатор WiFi не показывает деления, подойдите ближе к роутеру. Возможно, вы находились вне зоны досягаемости сигнала. Убедитесь, что роутер в сети. Проверьте все кабели.

Перезагрузите роутер. Отключите его из розетки на пару минут. Включите снова. Можно также воспользоваться кнопкой питания. Не перепутайте ее с кнопкой сброса настроек.

Установите себе параметр автоматического подключения. В противном случае все конекты придется проводить вручную.

В разделе "Параметры сети и интернета" можно воспользоваться опцией устранения неполадок, если таковые найдутся – система предложит способы их ликвидации.

Возможно, услуги по пользованию интернетом нужно снова оплатить. Проверьте свой личный кабинет, если оплата не проходит – звоните провайдеру.

Если в доме не один WiFi, попросите доступ у соседей. После устранения проблем – предложите к пользованию свою сеть.

Пользуйтесь мобильным интернетом или услугами национального роуминга. Но помните, трафик не безграничный.

Напомним, ранее мы рассказывали , как обезопасить себя во время принудительной депортации.

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