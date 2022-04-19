Обман с жильем на войне: что нужно знать

Специалисты проанализировали последние новости сервиса по размещению объявлений.

С началом полномасштабного российского вторжения рынок аренды жилья больше всего пострадал от ценовых спекуляций, публикаций с неактуальными объектами, а также из-за мошенничества с предоплатой. По данным площадки OLX, схема с предоплатой достаточно классическая: соблазнительная цена, переписка в мессенджерах, требование аванса наперед. В то время, когда неоднократно подчеркивалось: добросовестные арендодатели говорят о деньгах во время подписания документов и передаче ключей.

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На данный момент наблюдается уменьшение количества мошенников в Киеве, но при этом – их стало больше на Западе Украины.

Как проверяются объявления

Сообщения о недвижимости, если они содержат несоответствующую цену, деактивируются. Или жилье имеет ложное расположение. Подозрительный контент дополнительно проверяет искусственный интеллект. После объявление могут отправить на ручную модерацию. Автора могут заставить провести дополнительную редактуру. В случае проблем сообщение попросту удалят.

Советы арендодателям

По словам представителей компании, залогом успешного и безопасного объявления являются:

Актуальная цена (которая приближена к среднерыночной в мирное время)

Правдивый адрес и подробное описание.

Наличие качественных фото.

Советы гражданам

На платформе есть кнопка для жалоб на объявление. С ее помощью модераторы выяснят сомнительность контента и возможное нарушение. Кроме того, отдельно доступен раздел «Публикуем правильно». Где можно выбирать нарушения и добавлять личные комментарии.

«С декабря 2021 года по февраль 2022 мы ежемесячно обрабатывали около 2,5 тыс. жалоб на объявления о долгосрочной аренде. После тщательной проверки 48% из них оказались мошенническими. Уже в марте мы получили жалобы от пользователей на 3,6 тыс. объявлений, из них 45% – предложения от злоумышленников. Что касается посуточной аренды, то в прошлом месяце мы зафиксировали 550 объявлений с жалобами, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако количество подтвержденных нарушений – всего 23% от жалоб», – рассказала лидер команды идеального контента Юлия Ковбаса.

Помимо предложенных алгоритмов пользователи могут воспользоваться:

Сервисом жалоб о необоснованном повышении цен. Его запустило Бюро экономической безопасности Украины. О нарушении можно сообщить на электронную почту zvernennya@esbu.gov.ua или в чат-бот @StopOverpriceBot. Результаты обработки заявок публикуются в телеграм-канале Бюро экономической безопасности.

Электронной почтой Киберполиции Украины – callcenter@cyberpolice.gov.ua.



Напомним, ранее мы писали, что украинцев предупредили о рассылке вирусов со стороны РФ.