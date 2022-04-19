"Монобанк" закроет счета некоторых клиентов

После закрытия им "рекомендуют" карточки платежной системы "Мир".

Сооснователь "Монобанка" Олег Гороховский сообщил о закрытии карт клиентов, которые были до войны и остаются сейчас в России и еще ряде других стран.

Об этом стало известно из его поста в telegram

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Речь идет о Беларуси, Сирии, Эритрее, Серверной Корее. Ранее предполагалось, что такие меры коснутся и клиентов из Крыма и ОРДЛО.

"Спасибо всем, кто принял участие в опросе. Я хотел увидеть количество тех, кто не согласен с этим решением. Конечно же мы не примем решение, которое вызывает недовольство у более чем 30% опрошенных (опрос и обсуждение провел на своей странице в FB). Мы не будем закрывать счета клиентам выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО. P.S. За Россию, Беларусь, Северную Корею, Сирию и Эритрею даже не просите", - уточнил Олег Гороховский, утром 19 апреля.

Напомним, ранее Anonymous взломали в России один из банков.