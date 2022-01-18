Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за 68,7 миллиардов

Сделка Microsoft с гигантом видеоигр происходит, когда разработчик погряз в скандале.

| Автор: Максим Григорьев

Microsoft заявила в понедельник, что у нее есть сделка по поглощению гиганта видеоигр Activision Blizzard на сумму 68,7 миллиарда долларов.

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Microsoft уже является гигантом в индустрии видеоигр благодаря своему оборудованию Xbox и давнему интересу к покупке студий по разработке видеоигр. Activision Blizzard является одним из крупнейших разработчиков отрасли. Но компания погрязла в скандале, сталкиваясь с обвинениями в дискриминации в отношении женской рабочей силы и разжигании культуры нетерпимости на рабочем месте.

После завершения сделки Microsoft станет третьей крупнейшей игровой компанией после Sony и Tencent. Также компания станет владельцем таких серий игр, как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.

"Игры — самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах сегодня, и они будут играть ключевую роль в развитии платформ метавселенной", - заявил глава Microsoft Сатья Наделла.

Глава подразделения Xbox Фил Спенсер в блоге написал, что Activision Blizzard сохранит операционную независимость, а глава компании Бобби Котик после слияния будет отчитываться напрямую перед ним.

Сам же Котик во внутренней переписке сообщил, что сделку закроют лишь в июне 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Activision выпустила тизер Call of Duty: Vanguard перед официальным анонсом.