NASA одобрило полет первой миссии частного астронавта

Космическое агентство и его международные партнеры одобрили экипаж Axiom Mission 1 для первой миссии частного астронавта на Международную космическую станцию

| Автор: Максим Григорьев

Первый частный полет состоится в 2022 году / axiomspace.com

Астронавты Axiom Mission 1 Майкл Лопес-Алегрия, Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе станут первыми частными астронавтами. Как сообщает сайт NASA, они прошли медицинское освидетельствование для миссии.

Запуск астронавтов намечен на понедельник, 28 февраля 2022 года.

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Экипаж из четырех человек был одобрен NASA и Многосторонней комиссией по эксплуатации экипажа, коалицией пяти международных космических агентств, которая решает, кто летит на МКС.

Бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom по развитию бизнеса Майкл Лопес-Алегрия будет командовать миссией.

К нему присоединился Ларри Коннор, американский предприниматель в сфере недвижимости; Марк Пати, канадский бизнесмен; и Эйтан Стиббе, инвестор и бывший пилот израильских ВВС.

В ходе 10-дневной миссии экипаж будет проводить исследования, в том числе работу со стволовыми клетками для изучения старения в космосе.

Слева направо: пилот Ларри Коннор, командир миссии Майкл Лопес-Алегрия, специалист миссии Марк Пати и специалист миссии Эйтан Стиббе / NASA

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Коннор, Пати и Стибб за участие в Axiom Mission 1) заплатили 55 миллионов долларов.

Компания Axiom из Хьюстона впервые объявила о составе команды в январе. Эта миссия является частью долгосрочного плана компании по развитию экономики на низкой околоземной орбите, включая строительство коммерческой космической станции, которая придет на смену МКС - одной из нескольких компаний в этом комплексе. Компания предполагает использовать коммерческую космическую станцию ​​как для частных, так и для государственных космонавтов, а также для производства. Вторая миссия Axiom на МКС также получила зеленый свет от NASA с ожидаемой датой запуска где-то между следующей осенью и весной 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС построят космическую гостиницу.