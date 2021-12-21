NASA одобрило полет первой миссии частного астронавта
Астронавты Axiom Mission 1 Майкл Лопес-Алегрия, Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе станут первыми частными астронавтами. Как сообщает сайт NASA, они прошли медицинское освидетельствование для миссии.
Запуск астронавтов намечен на понедельник, 28 февраля 2022 года.
Читайте также: Первые частные астронавты вернулись на ЗемлюЭкипаж из четырех человек был одобрен NASA и Многосторонней комиссией по эксплуатации экипажа, коалицией пяти международных космических агентств, которая решает, кто летит на МКС.
Бывший астронавт NASA и вице-президент Axiom по развитию бизнеса Майкл Лопес-Алегрия будет командовать миссией.
К нему присоединился Ларри Коннор, американский предприниматель в сфере недвижимости; Марк Пати, канадский бизнесмен; и Эйтан Стиббе, инвестор и бывший пилот израильских ВВС.
В ходе 10-дневной миссии экипаж будет проводить исследования, в том числе работу со стволовыми клетками для изучения старения в космосе.
Читайте также: Выбран экипаж для частной миссии SpaceX Crew DragonКоннор, Пати и Стибб за участие в Axiom Mission 1) заплатили 55 миллионов долларов.
Компания Axiom из Хьюстона впервые объявила о составе команды в январе. Эта миссия является частью долгосрочного плана компании по развитию экономики на низкой околоземной орбите, включая строительство коммерческой космической станции, которая придет на смену МКС - одной из нескольких компаний в этом комплексе. Компания предполагает использовать коммерческую космическую станцию как для частных, так и для государственных космонавтов, а также для производства. Вторая миссия Axiom на МКС также получила зеленый свет от NASA с ожидаемой датой запуска где-то между следующей осенью и весной 2023 года.
Напомним, ранее сообщалось, что на МКС построят космическую гостиницу.