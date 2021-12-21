SpaceX впервые запустит российскую космонавтку

NASA и Российское космическое агентство Роскосмос завершают работу над соглашением о запуске первого космонавта на космическом корабле SpaceX Crew Dragon/

| Автор: Максим Григорьев

Джоэл Монтальбано, руководитель программы NASA по Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам во время предстартового брифинга к предстоящей миссии по доставке грузов Dragon CRS-24, что план состоял в том, чтобы запустит российского космонавта в рамках миссии SpaceX Crew-5, запуск которой состоится осенью 2016 года. 2022 год.

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"План состоит в том, чтобы следующей осенью запустить космонавта в миссию Crew-5, а затем запустить астронавта NASA в предстоящую миссию "Союз", - сказал Монтальбано. "В настоящее время агентство дорабатывает эти планы на основе правительственных соглашений".

Российские официальные лица впервые заявили об этом 8 декабря; однако два агентства пытались прийти к соглашению с самого начала программы Commercial Crew Program. По данным Роскосмоса , отобранным космонавтом стала Анна Кикина, единственная действующая женщина-космонавт в отряде космонавтов России.

Эта миссия станет ее первым космическим полетом, и, по словам Монтальбано, космонавт уже начал тренировки на объектах SpaceX.

В качестве члена миссии Crew-5 Кикина присоединится к астронавтам NASA Николь Манн и Джошу Кассаде, которые изначально были назначены на первую пилотируемую миссию Boeing. Манн и Кассада недавно были переведены в SpaceX и присоединятся к японскому астронавту Коичи Ваката, чтобы составить команду из четырех человек.

В обмен на ее место на "Dragon" генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российское космическое агентство взамен передало американскому астронавту место в российской капсуле "Союз".

Этот обмен местами был надеждой NASA после того, как его коммерческая программа Crew увеличилась. На сегодняшний день SpaceX выполнила четыре миссии с экипажем на низкую околоземную орбиту, три из которых являются долгосрочными. (Другой был испытательным полетом с экипажем, который доказал, что Crew Dragon может безопасно доставлять астронавтов на космическую станцию ​​и с нее.)

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SpaceX была одной из двух компаний, выбранных NASA для перевозки астронавтов на низкую околоземную орбиту и обратно; Boeing - другой. Дуэт был выбран в 2014 году, и на данный момент SpaceX является единственной компанией, запускающей астронавтов.

Космический корабль Boeing Starliner впервые выполнил миссию без экипажа два года назад, но не смог добраться до МКС из-за множества аномалий программного обеспечения. Работая вместе с NASA, компания потратила 18 месяцев на изучение программного обеспечения и различных систем космического корабля, чтобы убедиться, что все проблемы решены и он готов к полету.

Однако, когда он стоял на стартовой площадке перед вторым испытательным полетом без экипажа, намеченным на 30 августа, несколько клапанов в двигательной системе космического корабля проржавели и застряли в закрытом состоянии. Boeing попытался устранить неисправность, но был вынужден отправить космический корабль обратно на завод.

С тех пор они определили, что взаимодействие влаги с топливом космического корабля привело к заклиниванию клапанов. Инженеры работают над решением проблем и подготовкой космического корабля к следующей попытке запуска, которая запланирована не ранее мая 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что японский миллиардер полетел на МКС в качестве космического туриста.