Революция жизни: Как vivo покорила мир

Этот бренд уже известен всем, хотя пару лет назад о нем мало кто слышал. Чем vivo завоевывает поклонников?

| Автор: Максим Григорьев

Компания vivo была основана в 2009 году в Китае, а свое название она получила от слова "жизнь" на международном языке эсперанто. Какое-то время компания продавала свои телефоны только в Китае. Ситуация изменилась в 2014 году, когда бренд расширил свое присутствие на еще несколько стран. Уже к 2015 году vivo вошла в ТОП-10 производителей смартфонов, а в 2021 — даже вошла в четверку лидеров.

Пожалуй, большинство пользователей узнали о компании из рекламных баннеров на Чемпионате мира по футболу в 2018 году и Евро 2020. vivo поддерживает и другие виды спорта, став спонсором индийской премьер-лиги по крикету, а скоро будет и официальным брендом Чемпионата мира 2022 года.

Штаб-квартира vivo / Vivo

Отличительной особенностью смартфонов компании являются их технические возможности. В vivo понимают, что нужно не только массово выпускать однотипные телефоны, но и быть на острие разработок. Они инвестируют в собственные исследования и создание новых продуктов. Инженеры компании патентуют множество прототипов, которые воплощают в жизнь.

Это позволило создавать революционные продукты. Например, первый в мире смартфон без кнопок и отверстий или первый абсолютно безрамочный телефон.

Также каждый год vivo выпускает концептуальные смартфоны. Они предназначены для демонстрации технологий, которые появятся чуть позже и на остальных телефонах.

Инженеры vivo делают акцент на камерах / Vivo

Vivo сотрудничает с компанией Zeiss, которая известна ценителям фотосъемки, потому часто упор в новых смартфонах делается именно на камеры. Флагманы vivo имеют уникальные возможности для фото. Но, в целом, самые распространенные модели vivo – это топовые смартфоны по средней цене. Они имеют литеру Y в названии и часто оснащены улучшенными камерами со стабилизацией изображения и искусственным интеллектом для обработки снимков.

И сейчас ни один мобильный рейтинг не обходится без смартфонов этой компании. Например, всем известный AnTuTu или специализирующийся только на фото DxOMark.

В Украине на данный момент бренд представлен несколькими сериями. И к Новому году компания дарит скидки на свои актуальные смартфоны.

Первый в списке – vivo V21. Это единственный на рынке смартфон, который имеет оптическую стабилизацию в селфи-камере на 44 Мп. Компания дарит скидку в 1000 грн, и топовый смартфон можно взять за 12 999 грн вместо 13 999.

vivo V21 / Vivo

Второй - смартфон vivo Y53s, который имеет камеру на 64 Мп и 8+4 Гб оперативной памяти. На него дается скидка 500 грн, и его можно взять за 8499 грн вместо 8 999.

vivo Y53s / Vivo

Третий смартфон vivo Y33s - объединяет в себе топовую тройную камеру на 50 Мп и мощную батарею на 5000 мАч, которые поместились в тонком корпусе толщиной всего 8 мм. И смартфон можно взять всего за 6999 грн вместо 7699.

vivo Y33s / Vivo

Также дается скидка в 500 грн на модель vivo Y31, которая оснащена тройной 48 Мп АІ-камерой, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой. Стоимость смартфона составит всего 5999 грн.

vivo Y31 / Vivo

И самым доступным смартфоном стала модель vivo Y21, объединяющий эстетику дизайна тонкого корпуса и высокую автономность. Он теперь стоит всего 4 999 грн вместо 5555.

vivo Y21 / Vivo

Эти смартфоны доступны на всех сайтах партнеров vivo. Акционные цены действуют с 17 декабря по 2 января.

Революція життя: Як vivo підкорила світ

Цей бренд уже відомий усім, хоча кілька років тому про нього мало хто чув. Чим vivo завойовує шанувальників?

Компанія vivo була заснована у 2009 році в Китаї, а свою назву вона отримала від слова "життя" міжнародною мовою есперанто. Якийсь час компанія продавала свої телефони лише у Китаї. Ситуація змінилася у 2014 році, коли бренд розширив свою присутність на ще кілька країн. Вже до 2015 року vivo увійшла до ТОП 10 виробників смартфонів, а у 2021 - навіть увійшла до четвірки лідерів.

Мабуть, більшість користувачів дізналися про компанію з рекламних банерів на Чемпіонаті світу з футболу у 2018 році та Євро 2020. vivo підтримує інші види спорту, ставши спонсором індійської прем'єр-ліги з крикету, а незабаром буде офіційним брендом Чемпіонату світу 2022 року.

Відмінною особливістю смартфонів компанії є їхні технічні можливості. У vivo розуміють, що потрібно не лише масово випускати однотипні телефони, а й на вістрях розробок. Вони інвестують у власні дослідження та створення нових продуктів. Інженери компанії патентують багато прототипів, які втілюють у життя.

Це дозволило створювати революційні продукти. Наприклад, перший у світі смартфон без кнопок та отворів або перший абсолютно безрамковий телефон.

Також щороку vivo випускає концептуальні смартфони. Вони призначені для демонстрації технологій, які з'являться пізніше і на інших телефонах.

Vivo співпрацює з компанією Zeiss, яка відома поціновувачам фотографування, тому часто упор у нових смартфонах робиться саме на камери. Флагмани vivo мають унікальні можливості для фотографій. Але, загалом, найпоширеніші моделі vivo – це топові смартфони за середньою ціною. Вони мають літеру Y у назві та часто оснащені покращеними камерами зі стабілізацією зображення та штучним інтелектом для обробки знімків.

І зараз жодний мобільний рейтинг не обходиться без смартфонів цієї компанії. Наприклад, усім відомий AnTuTu або спеціалізований лише на фото DxOMark.

В Україні зараз бренд представлений декількома серіями. І на Новий рік компанія дарує знижки на свої актуальні смартфони.

Перший у списку – vivo V21. Це єдиний на ринку смартфон, який має оптичну стабілізацію у селфі-камері на 44 Мп. Компанія дарує знижку в 1000 грн., і топовий смартфон можна взяти за 12 999 грн. замість 13 999 грн.

Другий – смартфон vivo Y53s, який має камеру на 64 Мп та 8+4 Гб оперативної пам'яті. На нього дається знижка 500 грн., і його можна взяти за 8499 грн. замість 8 999 грн.

Третій смартфон Y33s - об'єднує в собі топову потрійну камеру на 50 Мп і потужну батарею на 5000 мАг, які помістилися в тонкому корпусі товщиною всього 8 мм. І смартфон можна взяти лише за 6999 грн замість 7699.

Також дається знижка 500 грн на модель Y31, яка оснащена потрійною 48 Мп АІ-камерою, акумулятором на 5000 мАг зі швидкою зарядкою. Вартість смартфону складе лише 5999 грн.

І найдоступнішим смартфоном стала модель Y21, що поєднує естетику дизайну тонкого корпусу та високу автономність. Він тепер коштує лише 4 999 грн замість 5555.

Ці смартфони доступні на всіх сайтах-партнерах vivo. Акційні ціни діють із 17 грудня по 2 січня.

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