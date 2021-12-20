Худшей технологической компанией 2021 года стал Facebook

Согласно опросу, проведенному Yahoo Finance, Facebook, также известная как Meta, была признана худшей компанией года.

| Автор: Максим Григорьев

Yahoo Finance ежегодно составляет рейтинг лучших компаний года, и Microsoft занимает первое место в 2021 году. Однако в этом году Yahoo Finance также провела опрос на звание "худшей компании года". Facebook, теперь известный как Meta, быстро занял первое место. Согласно опросу, в ходе которого было опрошено более 1000 экспертов, Facebook получил на 50% больше голосов за это место по сравнению с Alibaba, китайской платформой электронной коммерции.

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У опрошенных есть "перечень недовольств" Facebook, включая, помимо прочего, опасения по поводу цензуры, отчеты о влиянии Instagram на психическое здоровье и конфиденциальность. Хотя результаты опроса мрачны и не в пользу компании, 30% участников положительно ответили, сможет ли Facebook "искупить вину".

По словам ее основателя и генерального директора Марка Цукерберга, в разгар скандалов Facebook все-таки переименовал себя в Meta, положив начало новому направлению для компании. Новое название призвано больше соответствовать цели построения "метавселенной" - полностью цифрового мира. Ребрендинг был широко расценен как попытка отвлечь от скандалов, и, по мнению некоторых участников опроса, она сработала.

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Один респондент сказал, что Facebook может искупить свою вину, признав и извинившись за то, что он сделал, и пожертвовать "значительную сумму" своей прибыли фонду, чтобы помочь исправить вред. В то время как некоторые люди видели ребрендинг Meta как циничную попытку изменить тему, другие были взволнованы потенциалом нового направления, которое может а) быть интересным и б) чем-то отличным от стареющей модели социальных сетей.

Facebook уже давно втянут в общественные опасения по поводу конфиденциальности своих пользователей. Facebook особенно активно боролся с Apple за изменения в iOS и iPadOS, из-за которых компаниям стало сложнее отслеживать пользователей в других приложениях и на веб-сайтах.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta официально открыла свою метавселенную для людей старше 18 лет/