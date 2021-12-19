День в истории: 19 декабря - Закрытие лунной программы и открытие станций метро Киева

В этот день, 19 декабря, произошли такие события

| Автор: Максим Григорьев

Патент на линолиум

Известно, что методом промасливания ткани викинги придавали парусам своих драккаров дополнительную прочность и защиту от воды и соли. 1627 год отмечен появлением производства «промасленного полотна», которое можно считать дальним предком линолеума. Примерно через сто лет зафиксировано его применение в качестве напольного покрытия. Натан Смит запатентовал этот материал в 1763 году с таким описанием: “… на ткани находится покрывающая ее масса из смеси смолы, живицы, испанского коричневого красителя, пчелиного воска и льняного масла, которая наносится в горячем состоянии“.

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В 1843 году впервые упоминается использование природного каучука и добавление молотой пробки при производстве полотна. Так появился камптуликон (с греч. — «кампто» — гнуть, сгибать). Камптуликон был уже прямым предшественником линолеума. Материал быстро обрел популярность, но 10 июня 1846 года Р. У. Томсоном была запатентована первая в мире автомобильная шина, что вскоре вызвало скачок цен на каучук, который применялся для производства камптуликона. Производители стали искать замену подорожавшему сырью; заменителем каучука стали льняное масло и льняная олифа (позднее её заменил линоксин).

Натан Смит запатентовал линолеум / wikipedia.org

19 декабря 1863 года англичанин Фредерик Уолтон получил патент № 209/1860 на производство линолеума. Это был тот же камптуликон, но в его ингредиентах не было каучука. Позднее шотландец Майкл Нэйн (англ. Michael Nairn) значительно усовершенствовал технологию производства этого напольного покрытия.

Закрытие лунной программы

В 1972 году Аполлон-17 возвращается на Землю.

В марте 1966 НАСА заявляло Конгрессу, что стоимость тринадцатилетней программы Аполлон, в ходе которой будет выполнено шесть высадок на Луну между июлем 1969 и декабрем 1972, составит приблизительно 22,718 миллиарда долларов.

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Согласно словам Стива Гарбера, куратора сайта об истории НАСА, окончательная стоимость программы Аполлон была от 20 до 25,4 миллиардов долларов США 1969 года, или приблизительно 136 миллиардов в долларах 2005 года.

Лунная программа завершилась / wikipedia.org

Программа внесла большой вклад в историю пилотируемой космонавтики. Она остаётся единственной космической программой, в ходе которой были осуществлены пилотируемые полёты за пределы низкой земной орбиты. «Аполлон-8» был первым пилотируемым космическим кораблём, вышедшим на орбиту другого астрономического объекта, а Аполлон-17 — это последняя на сегодня пилотируемая высадка на Луну.

Лунная программа была свернута

Открытие пяти станций киевского метро

19 декабря открыли сразу пять станций метро / wikipedia.org

19 декабря 1980 года были открыты станции Киевского метрополитена “Тараса Шевченко“, “Петровка“ (ныне “Почайна“)и “Проспект Корнейчука“ (ныне “Оболонь“). А в этот же день, но в 1981 году открыли станции “Площадь Льва Толстого“ и “Республиканский стадион“ (ныне “Олимпийская“).

Напомним, днем ранее мы вспоминали цветное телевидение и первый спутник связи.