Грязный рот приводит к психическим заболеваниям

Также плохое состояние зубов влияет и на хронические заболевания.

| Автор: Максим Григорьев

В одном из крупнейших на сегодняшний день исследований подобного рода британские исследователи обнаружили, что заболевание десен связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний. Результаты основаны на растущем количестве исследований, связывающих плохое здоровье полости рта с более широкими хроническими заболеваниями.

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"Плохое здоровье полости рта является чрезвычайно распространенным явлением как здесь, в Великобритании, так и во всем мире", - говорит Джот Сингх Чандан, соавтор нового исследования. "Когда заболевание полости рта прогрессирует, это может привести к значительному снижению качества жизни. Однако до сих пор мало что было известно о связи плохого здоровья полости рта и многих хронических заболеваний, особенно психических заболеваний".

Ряд эпидемиологических исследований, проведенных в последние годы, выявили связь между заболеваниями пародонта и другими заболеваниями . В частности, гипертония часто связана с плохим здоровьем полости рта, но исследования также обнаружили связь между заболеванием десен и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Чандан описывает это новое исследование, опубликованное в журнале BMJ Open, как "одно из крупнейших эпидемиологических исследований такого рода на сегодняшний день". Исследователи изучили медицинские записи более 64000 пациентов с заболеваниями пародонта. Эту когорту сравнивали с 250 000 демографически подобранных историй болезни пациентов, не зарегистрированных в анамнезе заболеваний пародонта.

Для каждого субъекта были проанализированы в среднем данные о состоянии здоровья за три с половиной года. Цель состояла в том, чтобы понять, с какой скоростью заболевают популяции с уже существующим заболеванием десен. Это, конечно, не подтверждает причинно-следственную связь, но, по крайней мере, устанавливает, что плохое состояние полости рта, отслеживаемое в этом конкретном анализе, по крайней мере, предшествует появлению другого заболевания.

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В течение периода наблюдения данные показали, что у субъектов с пародонтозом вероятность развития аутоиммунного заболевания (например, артрита или псориаза) на 33 процента выше, а у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (включая инсульт или сердечную недостаточность) - на 18 процентов. Согласно результатам самого нового исследования, заболевание десен было связано с повышенным на 37% риском проблем с психическим здоровьем, включая депрессию и тревогу.

"Наше исследование было наиболее всесторонним исследованием подобного рода, и результаты предоставили жизненно важное подтверждение доказательств, которые ранее либо были недостаточно убедительными, либо имели пробелы - особенно связь между заболеванием полости рта и психическим заболеванием", - отмечает соавтор. первый автор Давит Земедикун из Бирмингемского университета.

Поскольку это исследование носит чисто наблюдательный характер, исследователи могут только предполагать какой-либо потенциальный причинный механизм, связывающий заболевание десен с системными проблемами со здоровьем. Некоторые ассоциации между здоровьем полости рта и заболеванием хорошо известны, например, двунаправленная связь между пародонтитом и диабетом 2 типа. Но другие до сих пор очень неясны, особенно связь между психическим здоровьем и заболеванием десен.

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Исследователи четко отмечают, что связь между психическим здоровьем и пародонтитом, вероятно, является как поведенческой, так и иммунологической. Это означает, что, вероятно, плохое состояние полости рта (например, неприятный запах изо рта или потеря зубов) может усилить социальную тревогу, но есть также данные о том, что инфекции полости рта усугубляют воспалительные реакции, которые приводят к отчетливым изменениям активности иммунной системы в головном мозге.

В конечном счете, независимо от вопросов "что первично", исследователи предполагают, что эти результаты подтверждают важность поддержания хорошего здоровья полости рта. Криш Нирантаракумар, соавтор исследования, говорит, что в идеале это означает регулярные посещения стоматолога и улучшение взаимодействия между дантистами и терапевтами, подкрепленное пониманием того, что здоровье полости рта может быть неразрывно связано с более широкими проблемами со здоровьем.

"Важным следствием наших результатов является необходимость эффективного взаимодействия между стоматологами и другими специалистами в области здравоохранения, чтобы пациенты получали эффективный план лечения, ориентированный как на здоровье полости рта, так и на здоровье в целом, чтобы улучшить их текущее общее состояние здоровья и снизить риск будущих заболеваний", - говорит Нирантаракумар.

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