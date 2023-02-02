Как изменить свой голос - подборка интересных приложений на Android

Все программы отбирались по оценкам и комментариям пользователей.

| Автор: Соколенко Виктория

Каждому из нас, но хоть раз в жизни, хотелось разыграть друзей или спародировать любимую звезду, изменив голос. Гелиевые шарики с развитием технологического прогресса стали прошлым. Сейчас сделать все можно легко с помощью телефона. Bigmir.net покопался в Google Play и отыскал интересные приложения, которые помогут воплотить задуманное.

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Топ-5 приложений

Фото - Google Play

Преобразователь голоса. По заявлениям разработчиков, в нем более 40 эффектов. Вы можете сделать из себя робота, чудище, зомби, белку или нетрезвого человека. Также полученными записями можно поделиться через другие программы, установить звук, как рингтон или сигнал уведомления.

Фото - Google Play

Модулятор голоса. В нем эффекты самые разнообразные: робот, бурундук, ребенок, старик, марсианин, хор, пчела, утка, ломанный язык, ужастик, дьявол. При сохранении показывается имя файла и место его локализации.

Фото - Google Play

Voice-Changer. Есть функции записи, функция обрезки, редактирование музыки в разных форматах, автотюн, изменение голоса при звонке.

Фото - Google Play

Изменитель голоса и Модулятор. Измененный голос можно отправить в виде голосового сообщения или поделиться файлом в социальных сетях.

Фото - Google Play

Voice Changer - аудио эффекты. Есть настройка пользовательских параметров для получения лучшего звучания.

Дополнительно

Если у вас Хромбук (ноутбук на базе Chrome OS) и вы консервативны, то тему смены голоса можно повернуть по-другому. Вы можете поменять язык и речь в функции "Чтение с экрана".

Для этого потребуется:

Кликнуть по правому нижнему углу по часам или нажать комбинацию клавиш Alt + Shift + s.

После нажать на значок с шестеренкой и перейти в пункт "Специальные возможности".

В разделе "Синтез речи" нужно будет нажать на "Настройку голоса".

В разделе "Речь" можно выбрать нужные тип голоса и язык. Для естественности и реалистичности нажмите на строку "Использовать естественный голос", когда устройство в сети.

В разделе "Свойства речи" есть настройки скорости, тона и громкости.

Напомним, ранее мы публиковали полезные карты воздушной тревоги, которые помогут в военное время.

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