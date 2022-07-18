Как создать свои стикеры для Telegram - один простой секрет
Для того, чтобы удивить собеседников, нужно немного времени, фантазия и смартфон с операционной системой iOS или Android.
Самое главное преимущество Telegram над другими программами для переписок и звонков – возможность создавать и отправлять свои стикеры.
Читайте также: В каких каналах Viber публикуются правдивые новости - список
Bigmir.net подготовил для читателей инструкцию всего из 4 пунктов, которая поможет обзавестись личным и эксклюзивным стикерпаком.
Что нужно:
- Скачайте Sticked. Откройте его.
- Загрузите желаемое изображение или текст со смартфона. В появившемся окне можно редактировать основу – вовсе убрать фон, если он вам не нужен.
- Выберите смайлик, которому будет соответствовать стикер.
- По завершению редактирования Sticked попросит вас авторизироваться. Этот шаг можно пропустить. Выбирайте запуск одноименного бота, жмите "Открыть в Telegram". Пак добавится в приложение.
Читайте также: В интернете обнаружены опасные подделки WhatsApp для Android
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинские разработчики представили новый мессенджер Dober. Им смогут пользоваться обычные люди и военные.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: