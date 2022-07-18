Как создать свои стикеры для Telegram - один простой секрет

Для того, чтобы удивить собеседников, нужно немного времени, фантазия и смартфон с операционной системой iOS или Android.

| Автор: Соколенко Виктория

Создать свои стикеры в Telegram проще, чем кажется / EPA/UPG

Самое главное преимущество Telegram над другими программами для переписок и звонков – возможность создавать и отправлять свои стикеры.

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Bigmir.net подготовил для читателей инструкцию всего из 4 пунктов, которая поможет обзавестись личным и эксклюзивным стикерпаком.

Что нужно:

Скачайте Sticked. Откройте его.

Загрузите желаемое изображение или текст со смартфона. В появившемся окне можно редактировать основу – вовсе убрать фон, если он вам не нужен.

Выберите смайлик, которому будет соответствовать стикер.

По завершению редактирования Sticked попросит вас авторизироваться. Этот шаг можно пропустить. Выбирайте запуск одноименного бота, жмите "Открыть в Telegram". Пак добавится в приложение.

Фото - play.google.com

Фото - play.google.com

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинские разработчики представили новый мессенджер Dober. Им смогут пользоваться обычные люди и военные.

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