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Как создать свои стикеры для Telegram - один простой секрет

Для того, чтобы удивить собеседников, нужно немного времени, фантазия и смартфон с операционной системой iOS или Android.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Как создать свои стикеры для Telegram - один простой секрет
Создать свои стикеры в Telegram проще, чем кажется / EPA/UPG

Самое главное преимущество Telegram над другими программами для переписок и звонков – возможность создавать и отправлять свои стикеры.

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Bigmir.net подготовил для читателей инструкцию всего из 4 пунктов, которая поможет обзавестись личным и эксклюзивным стикерпаком.

Что нужно:

  • Скачайте Sticked. Откройте его.
  • Загрузите желаемое изображение или текст со смартфона. В появившемся окне можно редактировать основу – вовсе убрать фон, если он вам не нужен.
  • Выберите смайлик, которому будет соответствовать стикер.
  • По завершению редактирования Sticked попросит вас авторизироваться. Этот шаг можно пропустить. Выбирайте запуск одноименного бота, жмите "Открыть в Telegram". Пак добавится в приложение. 

Фото - play.google.com
Фото - play.google.com

Фото - play.google.com
Фото - play.google.com

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что украинские разработчики представили новый мессенджер Dober. Им смогут пользоваться обычные люди и военные.

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