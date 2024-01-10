Технологический прорыв: в мире может появиться новый тип батарей

Если этот эксперимент удастся, то большой плюс ИИ.

| Автор: Соколенко Виктория

Прогресс в развитии искусственного интеллекта может кардинально повлиять на технологию аккумуляторных батарей. То есть, они станут более безопасны в аспекте экологии и эффективными в принципе. Об этом сообщает Independent.

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В Microsoft задействовали ИИ для анализа более 32 млн веществ, которые могли бы стать основой для аккумуляторов нового поколения. Несколько тысяч нашлись, их сейчас тестируют. Изготовление из такого сырья на 70% меньше потребует лития. Это дорогой и очень недружественный для окружающей среды металл.

Компания принципиально сосредоточилась на батареях. Так как они очень нужны для повседневности. И еще – для развития беспилотных автомобилей и подобных инноваций.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые создали батарею, которая позволит все заряжать на ходу.

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