Как выглядит самый одинокий человек в мире

По его словам, через 4-5 лет после наводнения, когда уровень воды был достаточно высоким, в населенный пункт никто не приходил. Сейчас село принимает мало посетителей.

| Автор: Соколенко Виктория

93-летний аргентинец признан самым одиноким человеком в мире. Потому как он единственный, кто живет в бывшем туристическом центре, который уничтожил потоп. Речь о Эпекуэне, селе-призраке, сообщает Daily Star.

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Мужчина поселился в брошенном доме с садом. Он маленький, полный ржавых стульев и газет, нет электричества. Семья мужчины не вернулась, она живет в соседнем городе. По словам Пабло Новака, он вернулся, чтобы остаться со своим скотом. И больше не уходил никогда.

Фото - Alamy Stock Photo

Фото - Alamy Stock Photo

Сейчас у аргентинца есть собака. Они вместе гуляют селом. Очень похоже, что одиночество не беспокоит Пабло.

"В моем возрасте я просто наслаждаюсь жизнью, гуляя по руинам Эпекуэна, надеясь, что кто-то меня о чем-то спросит. Я потратил время на поиски бутылки виски 20-летней давности и в конце концов нашел одну. Я выпил все сам. Что касается хороших вин, то они ничего после себя не оставили", - говорит мужчина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Турции мужчина под своим домом нашел 2000-летний город.

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