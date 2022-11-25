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В NASA показали максимально близкие фото Луны
Космический корабль Orion, запущенный в рамках миссии Artemis 1, сделал фото поверхности Луны на максимально близкой высоте в 130 км. Хоть изображения черно-белые, они довольно подробные. Об этом сообщает Space.com.
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Orion готовится к маневру, который поможет ему перейти на верхнюю орбиту единственного естественного спутника Земли. На ней он проведет около недели. Затем снова вернется на нашу планету. Точка приземления – Тихий океан, у побережья Калифорнии. Ожидаемая дата – 11 декабря.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что по мнению NASA, люди смогут покорить Луну уже в этом десятилетии.
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