Размером с машину: Найдена самая большая многоножка

Вероятно, она была одним из самых больших животных, живших на Земле в то время.

| Автор: Максим Григорьев

Так бы выглядел человек рядом с многоножкой / livejournal.com

Исследователи из Великобритании обнаружили окаменелый экзоскелет самого большого из когда-либо существовавших членистоногих. Эти гигантские многоножки были размером с машину и, вероятно, бродили по Земле в течение каменноугольного периода, между 359 миллионами и 299 миллионами лет назад.

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Чудовищные предки-многоножки, известные как Arthropleura, уже были известны ученым, но открытие нового окаменелого фрагмента экзоскелета подтверждает, что эти древние беспозвоночные могли вырасти намного больше, чем предполагалось ранее.

Исследователи обнаружили новую окаменелость артроплевры, возраст которой составляет около 326 миллионов лет, внутри фрагментированного блока песчаника на пляже в Нортумберленде на северо-востоке Англии в 2018 году. Фрагмент экзоскелета составляет 75 сантиметров в длину и 55 см в ширину. Это означает, что, по словам исследователей, вся многоножка была около 2,6 метра в длину и весила около 50 килограммов.

"Это были самые большие животные на суше в каменноугольном периоде", - сказал ведущий исследователь Нил Дэвис, геолог из Департамента наук о Земле Кембриджского университета в Англии. Исследователи подозревали, что артроплевра потенциально может вырасти до таких экстремальных размеров, но все же были очень удивлены, обнаружив какие-либо прямые доказательства этого, добавил он.

Открытие окаменелостей было "очень удачным", потому что место, где был обнаружен экзоскелет, "не является местом, известным своими окаменелостями", - сказал Дэвис. Он также добавил, что очень удачно то, что ископаемое было видно.

"Блок [содержащий окаменелость] недавно упал со скалы и треснул как раз в нужном месте", - сказал Дэвис. Обнаженную окаменелость обнаружил проходивший мимо бывший докторант.

Окаменевший фрагмент экзоскелета гигантского предка многоножки Arthropleura, недавно обнаруженный в Великобритании / livescience.com

Литые экзоскелеты обычно плохие окаменелости, потому что они быстро разрушаются. Но этот сохранился исключительно хорошо. "Кажется, он заполнился песком вскоре после линьки»", - сказал Дэвис. "Он находится в окаменелом русле реки, поэтому, скорее всего, он упал в небольшую реку и очень быстро погрузился в другие отложения".

Только два других артроплевра окаменелости когда - либо были обнаружены, как в Германии, сказал Дэвис. Новое ископаемое - самое древнее и самое крупное из обнаруженных.

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Все остальное, что исследователи знают о гигантских беспозвоночных, произошло из окаменелых следов или тропинок, которые они оставили после себя, которые были обнаружены в Европе и Северной Америке.

Исследователи смогли оценить размер этого нового человека на основе предыдущих находок окаменелостей и следов. "Меньшие образцы [Arthopleura] имеют общее отношение ширины к длине 4,78", - сказал Дэвис. "Итак, поскольку наше животное было определенно шириной 55 см, значит, оно составляет 2,63 м в длину".

Исследователи не совсем уверены, что ела Arthropleura, потому что головы так и не нашли. Но они подозревают, что эти звери, скорее всего, были вегетарианцами и, вероятно, питались деревьями, растениями и орехами. Однако, возможно, они также ели и других мелких беспозвоночных.

Также неясно, сколько ног могло быть у артроплевры. "Считается, что более полные [окаменелости] имеют 32 сегмента, но неясно, было ли у них две ноги на сегмент [64 ноги] или каждые два сегмента [32 ноги]", - сказал Дэвис. Он добавил, что следы, оставленные этим существом, позволяют предположить, что у него было не менее 20 ног.

Напомним, недавно было обнаружено, что новый вид живых многоножек имеет 1300 ног, но у большинства живых видов меньше 100 ног.