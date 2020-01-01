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Да пребудет с вами сила: Бесплатно отдают Star Wars Battlefront II

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Игру можно забрать бесплатно до 21 января.
Игру можно забрать бесплатно
Игру можно забрать бесплатно
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В магазине Epic Games стартовала новая еженедельная раздача. И на этот раз бесплатно и навсегда отдают STAR WARS™ Battlefront™ II.

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"Станьте героем самых фантастических сражений вселенной Звёздных войн в STAR WARS™ Battlefront™ II: праздничном издании! В издание входит копия игры STAR WARS Battlefront II и полная коллекция предметов для персонализации, которые можно приобрести в игре, — от контента, доступного со дня выхода игры, и до новинок по мотивам фильма «Звёздные Войны™: Скайуокер. Восход", - говорится в описании игры. 

Игра в обычное время стоит 1199 грн, но до 18:00 21 января ее можно добавить с свою библиотеку Epic бесплатно. 

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games будет раздавать игры лишь избранным.

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Теги: Epic Games, раздача, Star Wars
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