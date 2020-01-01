Названы цены на консоль Sony PlayStation 5

Приставка выйдет в ноябре.

Наконец-то домыслы, слухи и ожидание закончились. Sony наконец-то официально подтвердила цену и дату выхода Sony PlayStation 5. По заявлению компании, "цифровая версия" будет продаваться по цене 399,99 долларов. Однако версия с приводом Blu-ray Ultra HD появится на прилавках по цене 499 долларов. Предварительные заказы на эти устройства начнутся 17 сентября в "избранных магазинах".

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Первая прямая продажа этих консолей состоится 12 ноября. США, Канада, Мексика, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея получат эту консоль 12 ноября. Тем не менее, 19 ноября остальной мир получит это устройство.

На рынке будет большая битва между Microsoft и Sony. Xbox Series S (цифровая) стоит 299 долларов. Однако Xbox Series X стоит 499 долларов. Первые официальные продажи этих консолей состоятся 10 ноября. Основная битва развернется между PlayStation 5 с приводом Blu-ray Ultra HD и Xbox Series X. Интересно, что эти две консоли имеют одинаковую цену. В какой-то мере предположения оказались верными, Xbox на 100 долларов дешевле PlayStation 5. Однако это преимущество есть только у младшей версии.

Стоимость Sony PlayStation 5 sony

Sony внесла некоторые коррективы в свои цены. PlayStation 4 стоила 399 долларов, но сейчас продается за 299 долларов. Цена PS5 Pro составляет 399 долларов, и его цена не изменилась. Скорее всего, Sony придется сделать скидку или снизить цену на PlayStation 5 Pro.

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Важно отметить, что независимо от версии PS5, которую вы решите купить, внутреннее устройство будет одинаковым. Основное отличие этих консолей - наличие дисковода.

Если вы думаете, что Sony PlayStation 5 стоит дорого, попробуйте PlayStation 4. Версия PS3 на 20 ГБ в настоящее время продается за 499 долларов. Версия на 60 ГБ стоит колоссальные 599 долларов. Эта консоль имеет честь быть одной из самых дорогих игровых консолей в истории.

По заявлению компании, PlayStation 5 будет поставляться только с одним контроллером. Это означает, что пользователям придется покупать больше. Беспроводной контроллер Sony DualSense будет продаваться за 69,99 долларов. На PlayStation 5 есть несколько захватывающих игр, которых стоит с нетерпением ждать.

Напомним, ранее сообщалось, что из игр PlayStation уберут сексуальных женщин.