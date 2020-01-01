Названа стоимость и дата выхода консоли Xbox Series X

Ждем ноября.

В прошлом месяце Microsoft объявила, что Xbox Series X поступит в продажу в ноябре, как раз к сезону праздничных покупок в этом году. Теперь Windows Central сообщает более конкретную дату выпуска и даже цену на консоль следующего поколения технологического гиганта: Series X, по-видимому, обойдется вам в 499 долларов и будет доступна 10 ноября. Отчет публикации последовал вслед за утечкой, в которой показано, как может выглядеть Xbox Series S, которая, как ожидается, будет более дешевой бездисковой консолью Microsoft.

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По данным Windows Central, Microsoft предложит вариант финансирования Xbox All Access за 35 долларов в месяц для Series X. В публикации также подтверждается, что Series S будет стоить 299 долларов. Сообщается, что Microsoft предложит для нее вариант финансирования Xbox All Access с оплатой 25 долларов в месяц и будет пытаться захватить как можно больше рынков за счет глобального выпуска более дешевой консоли. Издание сообщает, что Series S также будет доступен 10 ноября.

Xbox Series X имеет обратную совместимость и будет поддерживать игры в разрешении 4K. Между тем, Xbox Series S, как показывает его цена, скорее всего, будет менее мощной из двух. В предыдущих отчетах говорилось, что он поддерживает игры в разрешении 1080p и 1440p, а также имеет меньший объем оперативной памяти и менее мощный процессор, чем Series X.

Напомним, ранее сообщалось, что на Xbox Series X будут работать игры прошлого поколения.