Онлайн-презентация новой игровой приставки Xbox Series X

В 18:00 стартует показ игрового геймплея новых игр для Xbox Series X.

Сегодня Microsoft проводит свое мероприятие по демонстрации игрового процесса для Xbox Series X, где мы, наконец-то, впервые увидим игры нового поколения в действии во время специального анонса Inside Xbox.

Прямая трансляция:

Читай также: На Xbox Series X будут работать игры прошлого поколения

Что же мы ожидаем от Microsoft сегодня? Компания подтвердила, что это событие будет сосредоточено в первую очередь на сторонних играх Xbox Series X. Так что, к сожалению, сегодня мы не увидим фирменных игр, наподобие Halo Infinite и Hellblade 2. Мы также не увидим самого оборудования.

Тем не менее, мы впервые увидим геймплей нового поколения, и Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Valhalla будет одной из представленных игр.

Microsoft также подтвердила, что представит список игр для Xbox Series X, в которых будет использоваться инновационная функция Smart Delivery.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показал значок для игр под Xbox Series X.