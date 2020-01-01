Онлайн-презентация новой игровой приставки Xbox Series X
Сегодня Microsoft проводит свое мероприятие по демонстрации игрового процесса для Xbox Series X, где мы, наконец-то, впервые увидим игры нового поколения в действии во время специального анонса Inside Xbox.
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Что же мы ожидаем от Microsoft сегодня? Компания подтвердила, что это событие будет сосредоточено в первую очередь на сторонних играх Xbox Series X. Так что, к сожалению, сегодня мы не увидим фирменных игр, наподобие Halo Infinite и Hellblade 2. Мы также не увидим самого оборудования.
Тем не менее, мы впервые увидим геймплей нового поколения, и Ubisoft подтвердила, что Assassin's Creed Valhalla будет одной из представленных игр.
Microsoft также подтвердила, что представит список игр для Xbox Series X, в которых будет использоваться инновационная функция Smart Delivery.
Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft показал значок для игр под Xbox Series X.
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