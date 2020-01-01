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Новый трейлер Mafia Definitive Edition раскрыл детали города

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Lost Heaven показали во всей красе.
Скриншот видео
Скриншот видео

Перед выходом переиздания игры Mafia, которое будет называться Mafia Definitive Edition, создатели из Hangar 13 дразнят игроков новыми роликами. 

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На этот раз авторы показали видео Welcome to the City of Lost Heaven, который раскрывает некоторые детали на город Лост-Хэвен. Это вымышленный город, в котором царит криминал.

Игроку предстоит погрузиться в атмосферу 1930-х и выполнить задания мафии.

Сама игра должна выйти 25 сентября на ПК и консолях. 

Напомним, ранее сообщалось, что порностудия Brazzers начала делать обзоры игр.

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Теги: Mafia Definitive Edition, Mafia, игра, видео
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