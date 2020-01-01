Новый трейлер Mafia Definitive Edition раскрыл детали города
Lost Heaven показали во всей красе.
Перед выходом переиздания игры Mafia, которое будет называться Mafia Definitive Edition, создатели из Hangar 13 дразнят игроков новыми роликами.
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На этот раз авторы показали видео Welcome to the City of Lost Heaven, который раскрывает некоторые детали на город Лост-Хэвен. Это вымышленный город, в котором царит криминал.
Игроку предстоит погрузиться в атмосферу 1930-х и выполнить задания мафии.
Сама игра должна выйти 25 сентября на ПК и консолях.
Напомним, ранее сообщалось, что порностудия Brazzers начала делать обзоры игр.
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