Названы сроки выхода ремастера легендарной Mafia
В то время как обновленные версии Mafia II и Mafia III уже доступны, римейка Mafia выйдет только в августе.
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Как подчеркивает разработчик Hangar 13, усилия по разработке находятся примерно на уровне римейка Resident Evil 2 от Capcom, включая новый движок, новый контент и многое другое.
"Hangar 13 создал совершенно новый движок, чтобы воплотить в жизнь гангстерскую эпопею, которая получила отражения в пропитанных дождями улицах, современных автомобилях и невероятно точных деталях персонажей. Римейк Mafia также включает в себя обновленные сценарии, новые ролики в движке и дополнительные игровые последовательности, которых никогда не было в оригинальной игре".
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Целью ремейка, в конечном счете, является новое издание, которое улучшает и превосходит классику 2002 года во всех аспектах, в том числе с игровой точки зрения. Позже все это будет представлено в графике, поддерживающей 4K / HDR, и в сложном звуковом дизайне, который благодаря специально составленному саундтреку приносит новую жизнь игре.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали геймплейный ролик ремастера Command & Conquer.
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