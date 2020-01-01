В GeForce Now появилась синхронизация со Steam

Облачный игровой сервис стал удобнее.

Пользователи GeForce Now теперь могут синхронизировать свои библиотеки Steam со своими учетными записями с помощью новой функции синхронизации игр от Nvidia. Nvidia объявила, что в разделе "Моя библиотека" в разделе "Синхронизация игр" появятся совместимые игры.

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Облачный сервис "принеси свою игру", который запустили ранее в этом году, позволяет пользователям играть в игры, приобретенные через другие платформы, включая Steam, Epic Games STore, Battle.net и Uplay, в облаке. Но поиск игр в вашей библиотеке Steam, которые были бы совместимы с GeForce Now, был немного утомительным.

Nvidia сообщает, что новая функция будет определять игры в пользовательской библиотеке Steam, поддерживаемой GeForce Now, и автоматически добавлять их в список "Моя библиотека" в приложении. Чтобы синхронизировать учетную запись Steam с библиотекой GeForce Now, перейдите в раздел "Синхронизация игр" в настройках при покупке новой игры через Steam.

Когда Nvidia запустила GeForce Now, это вызвало некоторые разногласия среди издателей игр, которые увидели в этом способ доступа пользователей к защищенному авторским правом контенту без разрешения издателей, и некоторые из них забрали свои игры из GeForce Now. В мае Nvidia обновила свою политику, требуя, чтобы издатели и разработчики включили платформу, чтобы их игры были доступны для удаленной игры на серверах Nvidia.

Напомним, ранее сообщалось, что NVIDIA пообещала революцию в видеоиграх.