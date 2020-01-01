На умных телевизорах теперь можно играть в топовые игры

Устройства Android TV будут поддерживать облачный сервис GeForce NOW.

NVIDIA только что объявила, что делает приложение GeForce NOW доступным для UHD3. Это телевизионная приставка, которая была недавно запущена LG в Корее. Но это не самая захватывающая часть.

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Для глобальных пользователей это означает, что GeForce NOW скоро будет воспроизводиться на устройствах Android TV. NVIDIA сообщает, что как только приложение будет доступно на UHD3, оно станет доступным на устройствах Android TV.

Предположительно, устройства Android TV могут начать потоковую передачу игр через облако в тот же день, когда UHD3 получит приложение. Но точная дата еще не подтверждена. Даже когда приложение станет доступно на устройствах Android TV, оно не будет официальным релизом.

NVIDIA заявляет, что разработка продолжается. Хотя планируется выпустить официальный релиз позже, первоначально общая поддержка будет на ранних стадиях разработки. Это означает, что владельцы устройств Android TV должны будут помнить, что любой доступ, который они имеют, является бета-версией.

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Скорее всего, если у вас есть устройство Android TV, сегодня вы можете загрузить и установить приложение. NVIDIA также ясно дала понять, что опыт доступа может быть разным.

Некоторые устройства, которые соответствуют минимальным требованиям спецификации, могут иметь доступ к приложению GeForce NOW. Пользователи с одной моделью устройства Android TV могут не испытывать проблем при запуске приложения. Но пользователи с другой моделью вообще не смогут запустить приложение.

Минимальные необходимые спецификации включают поддержку OpenGL ES 3.2 и не менее 2 ГБ оперативной памяти. Android 5.0 или более поздняя версия также будет необходима. Опять же, конфигурация может отличаться, и NVIDIA еще ничего не обещает.

Напомним, ранее сообщалось, что Google запускает сервис облачных игр.