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Опубликован видеогеймплей Star Wars: Squadrons

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Видео с игровым гейплеем появилось после презентации для журналистов.
Игроки смогут полетать на легендарных кораблях
Игроки смогут полетать на легендарных кораблях
скриншот видео

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Electronic Arts показала избранным журналистам новую игру по вселенной Звездных войн - Star Wars: Squadrons. Естественно, процесс игры сразу же выложили в Сеть. 

Новая игра будет происходить в тайминге после шестого эпизода. Игроки будут управлять X-Wing и TIE Fighter, причем их можно будет менять по своему усмотрению.

Известно, что в игре будет как одиночная кампания, так и мультиплеер, а микротранзакции, к счастью, не предусмотрены.

Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября на ПК, PS4 и Xbox One. Также для PS4 будет поддержка VR-шлемов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии выпустили смартфоны в честь темной и светлой cилы из Звездных войн.

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Теги: Star Wars: Squadrons, Star Wars, Electronic Arts, видео, игра
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