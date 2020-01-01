Опубликован видеогеймплей Star Wars: Squadrons
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Electronic Arts показала избранным журналистам новую игру по вселенной Звездных войн - Star Wars: Squadrons. Естественно, процесс игры сразу же выложили в Сеть.
Новая игра будет происходить в тайминге после шестого эпизода. Игроки будут управлять X-Wing и TIE Fighter, причем их можно будет менять по своему усмотрению.
Известно, что в игре будет как одиночная кампания, так и мультиплеер, а микротранзакции, к счастью, не предусмотрены.
Star Wars: Squadrons выйдет 2 октября на ПК, PS4 и Xbox One. Также для PS4 будет поддержка VR-шлемов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Японии выпустили смартфоны в честь темной и светлой cилы из Звездных войн.
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