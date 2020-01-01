Новое игровое событие в Fortnite погрузило остров на дно океана

Ивент "Агрегат" прошел вечером 15 июня.

В королевской битве Fortnite прошел глобальный ивент "Агрегат". Карта изменилась, и теперь остров, где проходят сражения, окружает океан. Если игрок попадает в океан, он может плавать, а иногда даже увидеть акул.

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Событие прошло не для всех. Из-за переполненности серверов остальные игроки могли наблюдать за погружение острова через стриминговые видео-сервисы. Например, YouTube или Twitch.

Из-за такого ограничения популярность Fortnite по запросам резко возросла. Как сообщают источники, вечером 15 июня за стримом наблюдали более 6,1 млн на YouTube и 2,3 млн на Twitch.

Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite появилась в Google Play.