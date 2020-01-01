Новое игровое событие в Fortnite погрузило остров на дно океана
В королевской битве Fortnite прошел глобальный ивент "Агрегат". Карта изменилась, и теперь остров, где проходят сражения, окружает океан. Если игрок попадает в океан, он может плавать, а иногда даже увидеть акул.
Читай также: Fortnite Battle Royale портируют под мобильные
Событие прошло не для всех. Из-за переполненности серверов остальные игроки могли наблюдать за погружение острова через стриминговые видео-сервисы. Например, YouTube или Twitch.
Из-за такого ограничения популярность Fortnite по запросам резко возросла. Как сообщают источники, вечером 15 июня за стримом наблюдали более 6,1 млн на YouTube и 2,3 млн на Twitch.
Напомним, ранее сообщалось, что Fortnite появилась в Google Play.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил