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Fortnite появилась в Google Play

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Спустя 18 месяцев игра появилась в официальном магазине Google.
Fortnite появился в Google Play
Fortnite появился в Google Play
Epic Games

Fortnite теперь доступен для Android в магазине Google Play. Ранее игра была доступна для загрузки с сайта разработчика Epic Games.

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В 2019 году Epic заявлял, что не будет размещать в Google игру из-за "слишком большого процента с покупки". Компания берет 30% за каждую транзакцию. 

Но теперь Epic заявляет, что изменила свою политику из-за запрета Gщogle ставить игры не с фирменного магазина.

"Мы надеемся, что Google пересмотрит свою политику в ближайшем будущем, чтобы все разработчики могли свободно общаться с клиентами на Android и в Play Store и участвовать в торговле через открытые сервисы, включая платежные сервисы, которые могут конкурировать на игровом поле", - говорится в заявлении компании.

Теперь вы можете скачать Fortnite для Android бесплатно в магазине Google Play.

Напомним, ранее сообщалось, что создатель Fortnite вошел в рейтинг богачей.

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Теги: Fortnite, Google, Google Play
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