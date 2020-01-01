Коронавирус: ВОЗ призывает больше играть в компьютерные игры

Игры могут стать средством борьбы с коронавирусом.

Всемирная Организация Здравоохранения назвала компьютерные игры одним из средств в борьбе с COVID-19. Об этом заявил представитель США в ВОЗ Рэй Чемберз.

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Как заявил Чемберз, "у игровой индустрии есть огромный потенциал, который они могут использовать для убеждения в необходимости самоизоляции и соблюдения гигиены".

"Современные игры и так имеют достаточную степень увлекательности, чтобы заставить некоторых игроков не покидать кресла, но сейчас, когда по миру ходит вирус, они должны стараться ещё больше", - обратился Чемберз ко всем издателям игр.

По словам представителя США, компьютерные игры, приставки и даже мобильные телефоны способны заставить пользователей проводить большую часть времени дома, не выходя на улицу.

В ВОЗ также запустили хэштэг #PlayApartTogether во всех популярных соцсетях для популяризации игр.

К слову, ранее ВОЗ официально признала игроманию болезнью, но, похоже, коронавирус заставил их пересмотреть свое решение.