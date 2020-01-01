Doom Eternal в Steam разошлась рекордным тиражом

Продано миллион копий игры.

На игровой площадке Steam новый шутер Doom Eternal набрал более миллиона проданных копий. Об этом сообщает сервис SteamSpy.

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Рекорд по количеству одновременных игроков составил 104891 человек онлайн. Прошлая версия игры, которая вышла в 2016 году, набрала вдвое меньше.

На данный момент в Steam игра собрала 91% положительных отзывов.

Напомним, Doom Eternal была разработана американской студией id Software и издана компанией Bethesda Softworks. Игра является прямым сиквелом прошлой Doom, вышедшей в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что американец сыграл Doom на своем Porsche с помощью руля и педалей.