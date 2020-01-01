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Doom Eternal в Steam разошлась рекордным тиражом

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Продано миллион копий игры.
Doom Eternal побила рекорд прошлых частей
Doom Eternal побила рекорд прошлых частей
playground.ru

На игровой площадке Steam новый шутер Doom Eternal набрал более миллиона проданных копий. Об этом сообщает сервис SteamSpy.

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Рекорд по количеству одновременных игроков составил 104891 человек онлайн. Прошлая версия игры, которая вышла в 2016 году, набрала вдвое меньше. 

На данный момент в Steam игра собрала 91% положительных отзывов.

Напомним, Doom Eternal была разработана американской студией id Software и издана компанией Bethesda Softworks. Игра является прямым сиквелом прошлой Doom, вышедшей в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что американец сыграл Doom на своем Porsche с помощью руля и педалей.

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Теги: DOOM Eternal, Doom
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