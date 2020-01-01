Doom Eternal в Steam разошлась рекордным тиражом
На игровой площадке Steam новый шутер Doom Eternal набрал более миллиона проданных копий. Об этом сообщает сервис SteamSpy.
Читай также: Показаны первые 10 минут шутера DOOM Eternal
Рекорд по количеству одновременных игроков составил 104891 человек онлайн. Прошлая версия игры, которая вышла в 2016 году, набрала вдвое меньше.
На данный момент в Steam игра собрала 91% положительных отзывов.
Напомним, Doom Eternal была разработана американской студией id Software и издана компанией Bethesda Softworks. Игра является прямым сиквелом прошлой Doom, вышедшей в 2016 году.
Напомним, ранее сообщалось, что американец сыграл Doom на своем Porsche с помощью руля и педалей.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил