Показаны первые 10 минут шутера DOOM Eternal

Новая история начинается с Земли.

Портал IGN опубликовал новое видео DOOM Eternal, где был показан игровой процесс. Видео выложено в качестве K@60 fps.

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Ролик начинается с истории Думслеера, которому придется защищать Солнечную систему от демонов ада. Музыку к игре писал Мик Гордон.

Шутер должен выйти сращу на на ПК, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One и Google Stadia. Дата релиза - 20 марта 2020 года. Чуть позже игра выйдет и на Nintendo Switch.

Напомним, ранее сообщалось, что у легендарного DOOM появится продолжение.