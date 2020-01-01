Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Показаны первые 10 минут шутера DOOM Eternal

Комментариев: 0
Новая история начинается с Земли.
Показаны первые 10 минут игры
Показаны первые 10 минут игры
Скриншот видео

Портал IGN опубликовал новое видео DOOM Eternal, где был показан игровой процесс. Видео выложено в качестве K@60 fps.

Читай также: Демоны, кровь и мясо: Вышел новый трейлер DOOM Eternal

Ролик начинается с истории Думслеера, которому придется защищать Солнечную систему от демонов ада. Музыку к игре писал Мик Гордон.

Шутер должен выйти сращу на на ПК, Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One и Google Stadia. Дата релиза - 20 марта 2020 года. Чуть позже игра выйдет и на Nintendo Switch.

Напомним, ранее сообщалось, что у легендарного DOOM появится продолжение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: DOOM Eternal, шутер, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь