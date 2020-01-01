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Римейк Half-Life станет доступен для всех желающих

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Игра выйдет из раннего доступа в Steam.
Римейк Half-Life станет доступен для всех желающих

Спустя 15 лет после анонса игры Black Mesa, наконец-то, она выходит из раннего доступа Steam. Это произойдет 5 марта, сообщил руководитель проекта Адам Энгельс.

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”Black Mesa - наша видеоигра. У нее есть сильные стороны и недостатки. Леонардо да Винчи говорил: “Искусство нельзя завершить, можно только забросить”. Невзирая на то, что мы планируем поддерживать Black Mesa после выхода, идеальной игрой она никогда не будет”, - написал Энгельс в сообществе игры в Steam.

Анонс игры состоялся еще в сентябре 2004-го, а в раннем доступе она появилась в 2015-м.

Напомним, ранее сообщалось, что все части Half-Life сделали временно бесплатными.

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Теги: Black Mesa, Half-Life
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