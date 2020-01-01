Все части Half-Life сделали временно бесплатными

В Steam началась раздача культового шутера.

Valve в течение следующих двух месяцев раздает копии оригинальных игр Half-Life в Steam. Такая раздача посвящена выходу Half-Life: Alyx в марте.

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Список бесплатных игр включает в себя оригинальные Half-Life, Half-Life 2 и оба дополнения - Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two.

Но есть несколько "но". Вам нужно загружать игры через Steam.

Half-Life

Half-Life 2

Half-Life 2: Episode One

Half-Life 2: Episode Two

И у вас есть только два месяца, чтобы поиграть. Как только Half-Life: Alyx выйдет в марте, все игры станут платными.

Почему Valve так расщедрилась? Главным образом, чтобы вызвать интерес к Half-Life: Alyx - новой игре в виртуальной реальности, которая расскажет о событиях перед Half-Life 2.

"Half-Life: Alyx расскажет о событиях перед Half-Life 2 и дополнительными эпизодами, но игры имеют общих персонажей и сюжетные элементы", - сообщили в компании. "Команда Half-Life: Alyx считает, что лучший способ насладиться новой игрой - это пройти старые, особенно Half-Life 2".

Half-Life: Alyx выйдет в марте и будет доступна бесплатно при покупке гарнитуры Valve Index VR.

Напомним, ранее были названы системные требования новой игры по Half-Life.