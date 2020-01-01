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В Fortnite появится Дэдпул и секретные миссии

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Королевскую битву ожидает обновление второго сезона.
В Fortnite началась новая глава
В Fortnite началась новая глава
Epic

Fortnite запустила вторую главу второго сезона, в котором представила новых персонажей и новые возможности. 

Как вы можете видеть из трейлера выше, новое обновление имеет отличную шпионскую тему, предлагая множество новых скрытых персонажей, которые включают гибрид человека и кошки под названием Meowscles и настраиваемый скин Maya, который можно модернизировать, чтобы он выглядел иначе, чем любой другой игрок. Также появился Дэдпул как "секретный" скин Battle Pass (вместе со своим собственным набором задач).

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Игрокам будет предложено выбрать сторону - Призрака или Тени - и выполнить миссии для каждого из новых персонажей. Завершите миссии Challenge Table и другие внутриигровые требования, чтобы "получить 1500 VBucks", говорит Epic.

Также Epic добавила в качестве новых достопримечательностей гигантскую роскошную яхту, укрепленное горное укрытие, островной особняк и штаб-квартиру агентства, смешав карту, которая, по общему признанию, устарела после четырех месяцев с почти нулевыми изменениями.

Если все пойдет по плану, второй сезон закончится 30 апреля, что составляет примерно 10 недель. 

Напомним, ранее сообщалось, что мальчик с рюкзаком подал иск на игру Fortnite за танец.

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Теги: Fortnite, королевская битва, видео
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