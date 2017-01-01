В PUBG еженедельно банят более 100 тысяч игроков

Читеры заполонили игру.

Игра PlayerUnknown Battlegrounds является самым читерским онлайн-шутером. Из-за этого многие игроки бросают игру, переходя на другие баттл-рояли. Но разработчики обещают, что исправят ситуацию, рассказав об особенностях поиска читеров.

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Так, менеджер студии по связям с общественностью на Reddit рассказал про читерство, заявив, что еженедельно банят свыше ста тысяч игроков. Так, с 7 по 14 декабря были забанены 116531 читер.

Главной проблемой поиска читеров называют то, что система слишком долго следит за аномальной активностью игрока, прежде чем выдать бан. Менеджер студии заявил, что им известно об этой особенности. Но что будет предпринимать студия?

Так, разработчики не собираются выдавать бан по привязке к железу. Т.е. игрок, получивший бан, легко создает новый аккаунт и снова может читерить. Но создатели игры сейчас работают над решением. Каким - не сообщается. Возможно, чтобы не раскрывать, каким образом будут искаться нечестные игроки.

Напомним. ранее сообщалось, что малолетних игроков в PUBG начали арестовывать.