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Игру популярного блогера про фекалии заблокировали в AppStore

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Но она еще доступна в Google Play.
Игра от PewDiePie
Игра от PewDiePie
Google Play

Один из самых известных блогеров-миллионников мира PewDiePie создал игру в жанре RPG, которая моментально получила высокий рейтинг, первые места в Google Play и положительные отклики пользователей. В связи с этим успехом он решил создать ещё одну игру, главной особенностью которой является перевоплощение человеческих фекалий в профессиональных бойцов. 

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Увы, его высокие ожидания на счёт неё совсем не оправдались, ведь из-за такого нестандартного контента руководство App Store восприняло её как неподходящую. Главную роль в этом вердикте сыграли крайне реалистичные картинки и звуки из игры, которые могут довести особенно впечатлительных пользователей до нервного срыва или приступов рвоты. Да и само название Poopdie сразу заставляет задуматься о неприятном переводе - «Ходить в туалет по-большому» и «умирать». Не каждый уважающий себя человек захочет скачать игру с таким отвратительным заголовком.

Однако, так считает только фирменный магазин Apple, но не Google. В магазине приложений Google Play она и до сих пор доступна для тех, кому нравятся такие нестандартные развлечения. Загрузить её можно абсолютно бесплатно, но есть стопроцентный риск нарваться на необычную механику. О блокировании своего "шедевра" блогер рассказал в недавно выпущенном видео.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple назвала лучшие приложения и игры 2019 года.

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Теги: игра, PewDiePie
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