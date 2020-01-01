В приложении Дия появятся еще несколько функций

Минцифра представила семь новых социальных услуг на портале Дия.

Минцифра представила новые возможности портала Дия во время Online Summit. Как заявили представители министерства, соцуслуги ежегодно получают 10 миллионов украинцев. А предоставляющие их учреждения принимают до 18 млн заявлений в год на бумаге. Благодаря цифровизации соцуслуг можно сохранить примерно 270 млн. листов или 1300 тонн бумаги в год.

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“Дия уже стала инструментом ежедневной коммуникации между человеком и государством. Сейчас команда Минцифры сосредоточена на социальной сфере, и сегодня представим сверхважные услуги для многих украинцев: пенсии и субсидии. Мы максимально упростили их получение: убрали бюрократию, поездки в госучреждения, десятки ксерокопий и справок. Нужно только действие и несколько минут. Теперь украинцы сами выбирают, когда им удобно получать госуслуги“, - отметил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Какие новые услуги доступны на портале Действие?

Оформление субсидий . Субсидии – вторая по популярности госуслуга после смены места регистрации. В этом году их получают 2,7 млн ​​украинцев, а из госбюджета в 2021 году было выделено 104,1 млрд грн. Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в ЦНАП, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале Дия и подписать своим КЭП. 30 мин на заполнение в удобное для вас время – и никакой ксерокопии документа. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов ЖКХ будет продолжаться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось.

. Субсидии – вторая по популярности госуслуга после смены места регистрации. В этом году их получают 2,7 млн ​​украинцев, а из госбюджета в 2021 году было выделено 104,1 млрд грн. Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в ЦНАП, заполнять заявление, приносить кучу бумажек или даже ехать в райцентр. Сейчас достаточно подать заявление на портале Дия и подписать своим КЭП. 30 мин на заполнение в удобное для вас время – и никакой ксерокопии документа. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов ЖКХ будет продолжаться автоматически, если у человека в течение года ничего не изменилось. Назначение и перерасчет пенсий . По данным ПФУ, ежегодно 400 тысяч украинцев оформляют пенсию, а почти 900 тысяч подают заявление на ее перерасчет. Теперь все это можно сделать на портале Действие, не тратя ни минуты в очередях. Заполняете анкету, загружаете необходимые документы и отправляете заявку. Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Сократили количество документов, полей для заполнения и время ожидания. Надо отметить, какой вид пенсии вы хотите получать и как на банковскую карту или в отделении почты. Далее заявка попадет на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

. По данным ПФУ, ежегодно 400 тысяч украинцев оформляют пенсию, а почти 900 тысяч подают заявление на ее перерасчет. Теперь все это можно сделать на портале Действие, не тратя ни минуты в очередях. Заполняете анкету, загружаете необходимые документы и отправляете заявку. Процесс максимально автоматизирован, чтобы каждый мог это сделать. Сократили количество документов, полей для заполнения и время ожидания. Надо отметить, какой вид пенсии вы хотите получать и как на банковскую карту или в отделении почты. Далее заявка попадет на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически. ОК-5, ОК-7, выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера. ОК-5 и ОК-7 – одни из самых популярных справок в Украине. Ежегодно их выдают 2,8 млн. Это справки о вашем трудовом и страховом стаже. Они необходимы при оформлении на работе либо для назначения пенсии, начисления больничных. Теперь их можно сгенерировать на портале Действие в несколько щелчков. Никуда ходить для этого не нужно. То же касается и выписки из Реестра застрахованных лиц и справки о доходах пенсионера. В нескольких кликах вы можете получить всю актуальную информацию. На портале Действие не нужно будет подавать никаких дополнительных бумажек. Необходимая справка сформируется и поступит на вашу электронную почту.

Напомним, ранее сообщалось, что Anonymous обнародовала документы минэкономики Польши.