Микророботов для лечения рака напечатают на 3D-принтере

Роботы будут доставлять лекарство прямо к опухоли.

Однажды новая рыба-микроробот сможет плавать по телу с полным ртом лекарств и автоматически выплевывать их, когда сталкивается с раковыми клетками newatlas.com

Доставка химиотерапевтических препаратов непосредственно для лечения рака может помочь уменьшить побочные эффекты, и вскоре эту работу могут выполнять крошечные роботы-животные, напечатанные на 3D-принтере. Этими микророботами управляют магниты, и они высвобождают свои лекарства только тогда, когда сталкиваются с кислой средой вокруг опухоли.

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Новые микророботы сделаны из гидрогеля, напечатанного на 3D-принтере в виде различных животных, таких как рыба, краб и бабочка, с пустотами, которые могут нести частицы. Команда скорректировала плотность печати в определенных областях, таких как края клешней краба или пасть рыбы, чтобы они могли открываться или закрываться в ответ на изменение кислотности. Наконец, микророботы были помещены в раствор, содержащий наночастицы оксида железа, чтобы сделать их магнитными.

Конечным результатом были микророботы, в которые можно было загружать наночастицы лекарств и направлять их к месту назначения с помощью магнитов, где они автоматически высвобождали свою полезную нагрузку из-за изменений уровня pH.

Краб-микроробот может захватывать когтями наночастицы лекарства, переносить их в нужное место и выпускать newatlas.com

В лабораторных испытаниях исследователи использовали магниты, чтобы направить микроробота-рыбку через искусственные кровеносные сосуды к скоплению раковых клеток на одном конце. В этой области команда сделала раствор немного более кислым, и рыба открыла рот и выплюнула лекарства по сигналу, убивая раковые клетки. В других тестах микророботов-крабов можно было заставить захватывать наночастицы лекарств своими когтями, бегать в нужное место и выпускать их.

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Если судить по последним исследованиям, скоро стаи микророботов могут плавать, ползать, ходить, извиваться и кувыркаться через наши тела, чтобы доставлять лекарства более напрямую. Но новые разработки кажутся особенно многообещающими благодаря их способности автоматически выпускать лекарства там, где они нужны.

Конечно, микророботы еще не совсем готовы плавать по вашим венам. Команда говорит, что их нужно сделать меньше, а также необходимо разработать способ отслеживания в теле.

Исследование было опубликовано в журнале ACS Nano. В действии микророботов можно увидеть на видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что человеческое сердце напечатали на принтере.