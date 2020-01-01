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В Windows 11 вернется синий экран смерти

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Ранее окно об ошибке было черным.
Синий экран вернется
Синий экран вернется
arstechnica.com

Сегодня Microsoft выпускает еще одно обновление с исправлением ошибок для Windows 11 на свои каналы Beta и Release Preview Insider. И, как и все выпущенные на данный момент обновления с исправлениями ошибок Windows 11, список решенных проблем более чем достаточно длинный. И это является отличным оправданием для всех, кто решил остаться на Windows 10 еще на несколько месяцев. Обновление (номер версии 22000.346, для записи) устраняет проблемы рендеринга с новой панелью задач и меню “Пуск“, некоторые проблемы с регулировкой громкости звука Bluetooth, проблемы с запуском некоторых 32-битных приложений и различные проблемы с принтером, среди прочего.

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Среди других, более важных настроек похоронен откат одного из косметических дополнений Windows 11: “Черный экран смерти“. Это обновление изменит цвет этого экрана с ошибкой, убивающей систему, обратно на синий, “как в предыдущих версиях Windows“.

Обновления обычно попадают в канал Release Preview за несколько дней или недель до того, как они будут выпущены для широкой публики, поэтому вы можете ожидать, что эта новая сборка Windows 11 и ее синий экран в синем цвете скоро будут доступны для всех ПК под управлением Windows 11.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft будет выпускать новые версии Windows 11 каждый год.

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Теги: Windows 11, синий экран смерти
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