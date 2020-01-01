Windows 11 запустили на смартфоне шестилетней давности

Операционная система работает даже на телефоне.

Вчера Microsoft выпустила предварительную сборку Insider, и это заставило разработчиков пойти дальше и поэкспериментировать со своими системами. Оставив в стороне обычные ПК, разработчик пошел дальше и установил последнюю версию Windows 11 на смартфон Microsoft Lumia 950 XL, которому уже более пяти лет и который является любимым телефоном среди разработчиков Windows.

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Разработчик Гюстав Монсе успешно установил предварительную сборку Windows 11 на Lumia 950 XL. Не забывайте, что телефон оснащен чипсетом серии Qualcomm Snapdragon и имеет поддержку ARM. В видео, опубликованном разработчиком, смартфон работает без серьезных проблем с полной версией Windows 11.

Видео также показывает, что смартфон немного задерживался при открытии определенных приложений, но по сравнению со старой Windows 10 у него не было проблем с запуском новейшего программного обеспечения. Это показывает совместимость последней версии ОС от Microsoft, а также открывает путь для большего количества устройств на базе ARM, работающих с новой ОС.

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На данный момент Microsoft подтвердила, что совершенно новая Windows 11 может работать на новых компьютерах - на тех, на которых установлены чипсеты Intel 8-го поколения и чипсеты AMD Zen 2 или выше, а также на устройствах Qualcomm 7 и 8 Series. Он также поддерживает устройства на базе ARM, включая смартфоны и другие гаджеты на базе ARM.

В связанных новостях пользователям также удалось запустить Windows 11 на Raspberry Pi 4 на базе ARM. Он был основан на процессоре Broadcom, который уже совместим с Windows 10. Интересно, что пользователи сообщили, что последняя версия Windows 11 была быстрее, чем Windows 10.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании женщину посадили в тюрьму за пиратский Windows.

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