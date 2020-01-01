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Построили самую высокую башню из стаканчиков: Эксперименты

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Насколько высокой будет такая башня?

Для ролика блогеры из Дюшес купили 1000 красных пластиковых стаканчиков, арендовали огромный спортзал и потратили около семи часов. И все этого для того, чтобы построить самую высокую башню из стаканчиков в мире. 

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Их целью было построить башню минимум на пять метров. Сделать ее очень сложно и очень долго, так как от малейшего ветра башня может упасть и все придется начинать сначала. Но, чтобы разбавить монотонность построения башни, они также проводили несколько очень крутых челленджей.

Напомним, ранее блогеры показали, на что способно высокое напряжение.

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Теги: эксперименты, видео
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