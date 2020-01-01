Видео дня: Беспилотная яхта засняла ураган изнутри

Хотите посмотреть, что происходит внутри урагана Сэм?

Небольшой флот Saildrone Explorers был развернут из Джексонвилля несколько месяцев назад для наблюдения за сезоном ураганов в Атлантическом океане 2021 года, и один из них теперь снял видеосъемку изнутри урагана 4-й категории saildrone

Компания Saildrone из Сан-Франциско объединила усилия с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), чтобы запустить пять оснащенных датчиками беспилотных транспортных средств на пути ураганов в Атлантическом океане для сбора данных. Теперь один из этих дронов снял кадры урагана 4-й категории.

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Как и остальные его братья и сестры в небольшом флоте штормовых охотников, SD 1045 - это модель Saildrone Explorer, которая оснащена специальным ураганным крылом, позволяющим ей выдерживать экстремальные условия во время и внутри штормов сезона ураганов в Атлантическом океане 2021 года, чтобы получать важные научные данные.

В настоящее время в регионе бушует ураган Сэм, недавно получивший категорию 4 по шкале Саффира-Симпсона, и 30 сентября беспилотный дрон был направлен в центр шторма, где, как сообщается, он столкнулся с волнами высотой 15 м и скорость ветра превышала 190 км / ч, для сбора данных в реальном времени, которые будут использоваться в будущих моделях численного прогнозирования.

“Используя данные, собранные с помощью парусников, мы надеемся улучшить модели прогнозов, которые предсказывают быстрое усиление ураганов“, - сказал ученый NOAA Грег Фольц. “Быстрое усиление, когда ураганные ветры усиливаются за считанные часы, представляет собой серьезную угрозу для прибрежных сообществ. Новые данные с парусников и других беспилотных систем, которые использует NOAA, помогут нам лучше предсказать силы, вызывающие ураганы, и смогут предупредить сообщества заранее.“

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Помимо сбора данных о температуре воздуха, относительной влажности, биометрическом давлении, скорости и направлении ветра, температуре и солености воды, температуре поверхности моря, высоте и периоде волн для дальнейшей передачи ученым NOAA, бесстрашный Saildrone Explorer SD 1045 также имеет бортовую камеру - и теперь были опубликованы первые кадры изнутри сильного урагана, которые вы можете увидеть на видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавт заснял ураган Женевьева с борта МКС.