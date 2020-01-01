Зарядное устройство OnePlus Nord 2 взорвалось во время использования

В Индии производителю смартфонов не везет.

OnePlus Nord 2 не очень хорошо продавался на индийском рынке с момента его запуска в июле. И за этим последовала череда взрывов. Не так давно индийский адвокат заявил, что Nord 2 взорвался у него в кармане. Прямо сейчас появилась история о зарядном устройстве Nord 2 Warp, которое взорвалось после того, как его подключили к розетке и оставили для зарядки смартфона Nord 2.

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Сообщается, что инцидент произошел в городе Керала, и его рассказал потерпевший Джимми Хосе (@The Glitchhhh). Инцидент, похоже, произошел во время ливня и привел к повреждению зарядного устройства, а также розетки. К счастью, смартфон не пострадал.

Сообщение привлекло внимание службы поддержки OnePlus, которая посоветовала владельцу посетить центр обслуживания клиентов. В медицинском центре техники осмотрели зарядное устройство и пришли к выводу, что взрыв произошел в результате колебания напряжения. Компания также предложила замену, которая была доставлена ​​пользователю.

Зарядка оплавила розетку twitter

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В заявлении, отправленном на адрес Gadgets 360 по электронной почте, OnePlus India заявила: “Мы очень серьезно относимся к любым подобным претензиям. Пользователь передал поврежденное зарядное устройство OnePlus Charger в наш сервисный центр, и ему была предложена замена. Зарядные устройства OnePlus содержат встроенные конденсаторы, которые контролируют и накапливают энергию. В этом случае после тщательного анализа конденсаторы остались нетронутыми, и можно сделать вывод, что взрыв был вызван внешними факторами, такими как колебания напряжения“.

В заявлении также содержится рекомендация пользователям соблюдать меры предосторожности и предупреждения, указанные в руководствах пользователя по его продуктам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии девушка погибла из-за взрыва телефона.