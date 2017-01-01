В Индии девушка погибла из-за взрыва телефона

Смартфон взорвался, когда она по нему говорила.

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В Индии 18-летняя девушка погибла из-за того, что у нее в руках взорвался смартфон Nokia, по которому она говорила. По словам брата погибшей, взорвавшийся телефон был модели Nokia 5233, выпущенный в 2010 году, информирует Daily Mail.

Девушку убило взрывом телефона

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18-летняя Ума Орам подключила свой телефон Nokia к зарядному устройству, продолжая разговаривать с одним из членов семьи. Однако внезапно раздался хлопок и девушка упала без сознания.

В результате взрыва Ума получила сильный ожог груди, руки и ноги. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть пострадавшей.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств гибели тело Умы отправили на вскрытие.

Представители финской компании выразили свои соболезнования семье погибшей девушки.