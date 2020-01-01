Запрет абортов в Техасе повлиял на космическую отрасль

Новый закон Техаса против абортов может иметь непредвиденный побочный эффект: переворот в космической отрасли.

1 сентября в штате Техас вступил в силу новый закон об абортах. Практически полный запрет, запрещающий всем людям делать аборты после шести недель беременности. Закон может отменить историческое решение Верховного суда 1973 года по делу “Роу против Уэйда“, направленное на защиту возможности беременной женщины сделать аборт без чрезмерных ограничений со стороны правительства, и, как ожидается, столкнется с судебными проблемами. Но в то время как правительственные чиновники продолжают бороться с законностью запрета, люди, которые могут забеременеть в Техасе, борются с мрачной реальностью его разветвлений - и его последствия уже достигают космического сектора.

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Новое законодательство запрещает аборты на сроке беременности более шести недель - до того, как многие люди даже узнают о своей беременности - и разрешает людям подавать в суд на нарушителей (включая вовлеченных медицинских работников) за денежное вознаграждение. Закон принят, несмотря на заявление Организации Объединенных Наций в 2018 году о том, что доступ к аборту считается правом человека. Даже президент Джо Байден подверг критике закон, заявив, что он нарушает конституционные права, и призвал свою администрацию отреагировать.

Здравоохранение и космические полеты могут показаться не связанными друг с другом, но Техас - крупный аэрокосмический центр. В 2020 году штат Техас сообщил, что от Космического центра имени Джонсона NASA до офисов, заводов и стартовых площадок, принадлежащих компаниям, включая SpaceX, Blue Origin и многие другие, в Техасе в аэрокосмической сфере занято около 144000 человек.

По оценкам NASA, в космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне работает 3 000 государственных служащих и примерно 12 000 контрактных сотрудников/ Во всем агентстве треть сотрудников - женщины.

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Сопоставимые статистические данные недоступны для частных космических компаний, базирующихся в Техасе, но, учитывая, сколько людей работает в аэрокосмической отрасли в штате, ясно, что этот закон напрямую повлияет на многих людей в Техасе.

Воздействуя на персонал космического сектора Техаса, этот спорный закон может повлиять на усилия отрасли по улучшению разнообразия и интеграции меньшинств, включая женщин и небинарные гендерные меньшинства.

Запрет на аборты уже стал предметом обсуждения в космическом сообществе в Интернете: женщины обращаются друг к другу и делились своими опасениями по поводу работы в аэрокосмической отрасли в Техасе и поиска работы в штате.

Если люди покинут штат или сократят должности в аэрокосмической отрасли в таком крупном космическом центре, это может существенно повредить продолжающейся борьбе космической отрасли за трудоустройство и удержание женщин.

Напомним, ранее сообщалось, что Индия скоро перегонит Китай по количеству жителей.