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Интересный факт дня: В ближайшие 10 лет может появиться дефицит женщин

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12 стран могут столкнуться с нехваткой женщин.
Дефицит девочек ставит под угрозу некоторые страны
Дефицит девочек ставит под угрозу некоторые страны
pixabay

С 1970-х годов в результате абортов по признаку пола в Китае, Индии и десяти других странах от 23 до 45 миллионов женщин "пропали без вести".

К 2030 году новое исследование предсказывает, что те же самые страны не досчитаются еще 4,7 миллиона рождений женского пола, что еще больше изменит соотношение полов.

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В исследовании используется модель, основанная на 3,26 миллиарда записей о рождении из 204 стран, и оно определяет 12 стран с убедительными доказательствами асимметричного соотношения полов и 17 стран, которые рискуют двигаться в этом направлении.

Хорошая новость заключается в том, что 12 стран с асимметричным соотношением полов сегодня демонстрируют признаки восстановления, особенно Китай и Индия, где приходится 95 процентов всех нынешних пропущенных рождений.

К 2100 году эта модель предсказывает, что эти страны в целом потеряют 5,7 миллиона женщин - это часть того, что было потеряно с 1970-х годов, когда половая диагностика стала широко доступной, и гораздо более быстрое сокращение, чем предсказывали другие исследования.

Тем не менее, это может вызвать длительные культурные и социальные последствия.

В Китае и Индии, где мужчин сейчас больше, чем женщин примерно на 70 миллионов, брачное "сжатие" уже привело к тревожному всплеску одиночества, а также к росту насилия, торговли женщинами и проституции.

В последние годы половой дисбаланс в обеих этих странах начал замедляться, поскольку государственные чиновники создают стимулы для рождения девочек и ограничения на аборты по признаку пола.

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Но команда, стоящая за новым исследованием, говорит, что нам необходимо принять немедленные меры, если мы хотим изменить баланс полов в таких странах, как Китай, Индия, Албания, Армения, Азербайджан и Вьетнам.

Если другие страны, которые предпочитают сыновей дочерям, такие как Нигерия, Пакистан, Египет, Танзания и Афганистан, также начнут искажать свое соотношение полов, новая модель предсказывает, что к 2100 году мы можем потерять на 22 миллиона женщин.

Очевидно, это гипотетическая ситуация, но по мере того, как диагностика по признаку пола и аборты становятся все более доступными во всем мире и по мере того, как гендерная дискриминация сохраняется, это не исключено.

Помимо абортов по половому признаку, исследователи также обвинили в миллионах пропавших без вести женщин во всем мире женское детоубийство и плохое женское здравоохранение.

Трудно предсказать, как это отношение изменится в будущем, но важно, чтобы мы знали, что будет дальше, учитывая, насколько соотношение полов в стране может определять благополучие ее населения.

Напомним, ранее мы узнали, что секс заставляет нас врать.

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Теги: интересные факты, женщины, рождаемость
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