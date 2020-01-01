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В мире дефицит микросхем: Время ожидания достигло рекордных 21 недели

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Время ожидания для компаний, закупающих чипсеты, еще больше увеличилось.
Чипы в дефиците
Чипы в дефиците
gizmochina.com

В августе отрасль достигла рекордного времени выполнения заказа в 21 неделю, что свидетельствует об обострении глобальной проблемы нехватки микросхем с течением времени.

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Для тех, кто не знает, в настоящее время мир сталкивается с нехваткой полупроводников. Это затронуло различные отрасли по всему миру, включая автомобилестроение, бытовую электронику и другие. Отсутствие чипов привело к остановке производства автопроизводителями, в то время как рост электронной промышленности также замедлился. Согласно исследованию Susquehanna Financial Group, в прошлом месяце сроки поставки микросхем увеличились и составили около 21 недели.

Это ознаменовало увеличение времени выполнения заказа на 6 дней по сравнению с июлем 2021 года. С точки зрения непрофессионала, разрыв между компаниями, размещающими заказ на полупроводники и получением доставки, увеличивается. Еще в июле время ожидания достигло рекордных 18 недель. На данный момент это самое долгое время ожидания с тех пор, как компания начала отслеживать полупроводники с 2017 года.

Кроме того, в отчете было обнаружено, что сроки выпуска аналоговых микросхем и микросхем Broadcom также ухудшились, но в отношении микросхем управления питанием и некоторых оптоэлектронных компонентов в последнее время наблюдается положительная динамика. Примечательно, что нехватка полупроводников также повлияла на восстановление после пандемии коронавируса. Это особенно верно в отношении автомобильной промышленности: согласно отчетам, вся автомобильная промышленность потеряет от продаж около 110 миллиардов долларов США.

Напомним, ранее сообщалось, что создан самый маленький чип в мире для ввода в организм.

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Теги: полупроводники, микросхемы, чипы, поставки, дефицит
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