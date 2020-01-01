Нехватка чипов: Телефоны в 2022 году могут подорожать

Ожидается, что цены на полупроводники вырастут и в следующем году, в то время как крупные производители микросхем, такие как TSMC, также поднимут цены на микросхемы.

Подъем цен происходит на фоне глобальной нехватки полупроводников, которая затронула различные отрасли по всему миру, включая такие бренды, как Apple .

Согласно отчету NikkeiAsia , цены на полупроводники росли с последнего квартала прошлого года. Ставки начали расти из-за нехватки предложения, после чего TSMC объявила о самом большом повышении цен за десятилетие. На данный момент крупнейший в мире производитель микросхем по контракту составляет более половины мирового рынка литейных производств и создал микросхемы для крупных технологических гигантов, таких как NVIDIA , Apple, Qualcomm и других. Компания также известна своей передовой технологией микросхем и обычно взимает комиссию на 20 процентов выше, чем ее конкуренты.

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Хотя из-за нехватки полупроводников и TSMC, работающего на полную мощность, небольшие литейные предприятия также увеличили свои цены из-за высоких требований. Эти более высокие цены связаны с рядом факторов, такими как более высокие затраты на материалы, логистику и даже гонка между брендами за стабильные поставки микросхем. Примечательно, что тайваньский производитель микросхем медленнее, чем большинство других литейных заводов, поднимал цены, но это также можно отнести к уже начисленной им надбавке.

Основным следствием роста цен на полупроводники является рост стоимости потребительской электроники, такой как смартфоны. Apple является крупным клиентом TSMC, поэтому рост цен может сказаться и на ее iPhone и iPad. Но бренд из Купертино может компенсировать некоторые из этих затрат благодаря своим отношениям с производителем микросхем в качестве основного клиента.

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