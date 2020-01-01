Нехватка чипов: Телефоны в 2022 году могут подорожать
Подъем цен происходит на фоне глобальной нехватки полупроводников, которая затронула различные отрасли по всему миру, включая такие бренды, как Apple .
Согласно отчету NikkeiAsia , цены на полупроводники росли с последнего квартала прошлого года. Ставки начали расти из-за нехватки предложения, после чего TSMC объявила о самом большом повышении цен за десятилетие. На данный момент крупнейший в мире производитель микросхем по контракту составляет более половины мирового рынка литейных производств и создал микросхемы для крупных технологических гигантов, таких как NVIDIA , Apple, Qualcomm и других. Компания также известна своей передовой технологией микросхем и обычно взимает комиссию на 20 процентов выше, чем ее конкуренты.
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Хотя из-за нехватки полупроводников и TSMC, работающего на полную мощность, небольшие литейные предприятия также увеличили свои цены из-за высоких требований. Эти более высокие цены связаны с рядом факторов, такими как более высокие затраты на материалы, логистику и даже гонка между брендами за стабильные поставки микросхем. Примечательно, что тайваньский производитель микросхем медленнее, чем большинство других литейных заводов, поднимал цены, но это также можно отнести к уже начисленной им надбавке.
Основным следствием роста цен на полупроводники является рост стоимости потребительской электроники, такой как смартфоны. Apple является крупным клиентом TSMC, поэтому рост цен может сказаться и на ее iPhone и iPad. Но бренд из Купертино может компенсировать некоторые из этих затрат благодаря своим отношениям с производителем микросхем в качестве основного клиента.
Напомним, ранее сообщалось, что в США разрешили вживлять чипы в мозг человека.
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