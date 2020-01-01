В Китае шестеро подростков за 30 секунд обворовали магазин Xiaomi

Пятеро юношей и одна девушка действовали очень быстро.

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Несколько дней назад была обнародована запись видеонаблюдения, где шестеро подростков обчищают магазин Xiaomi. На экране видно, что несколько подростков взломали стеклянную дверь магазина в 2:16 ночи, а затем быстро врываются внутрь и уносят мобильные телефоны менее чем за 30 секунд.

Это видео также вызвало бурную дискуссию в Интернете и полиция быстро начала расследование.

Позже стало известно, что это преступление было раскрыто по горячим следам. Все происходило следующим образом:

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Примерно в 9:40 30 августа 2021 года в полицейский участок Ляньцянь поступил сигнал тревоги, в котором говорилось, что электронные продукты, такие как мобильные телефоны и планшеты, были украдены в магазине Xiaomi на коммерческой площади Жуйцзин в районе Симинг.

Бригада уголовного розыска немедленно прибыла на место происшествия, чтобы разобраться с этим.

31-го числа около 0:30 при поддержке полиции Ниндэ все шесть человек, совершивших преступление, были задержаны. Это были подростки возрастом 14-15 лет, также среди низ была 15-летняя девушка. Они приехал в Сямэнь из другого места 27-го числа и поспешили в магазин Xiaomi. Взломав дверь и совершив кражу, они ночью сбежал из Сямэня.

Полиция Сямэня вернула все украденные 25 мобильных телефонов, 2 планшетных компьютера, 2 портативных компьютера и другие товары.

В настоящее время полиция Сямэня продолжает действовать в соответствии с законом.

Напомним, ранее сообщалось, что в китайской пустыне построили марсианскую базу для детей.