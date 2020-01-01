Какое лучшее средство от комаров: Эксперименты

Какой репеллент окажется лучше?

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Блогеры из GoldenBurst решили поэкспериментировать и узнать много нового о средствах от насекомых, комаров, мушек и прочих.

Они проверили, из чего состоят разные репелленты, что такое ДЭТА, или диэтилтолуамид, а также узнают, какое средство от насекомых самое эффективное.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву на шарики Орбиз.