Какое лучшее средство от комаров: Эксперименты
Какой репеллент окажется лучше?
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Блогеры из GoldenBurst решили поэкспериментировать и узнать много нового о средствах от насекомых, комаров, мушек и прочих.
Они проверили, из чего состоят разные репелленты, что такое ДЭТА, или диэтилтолуамид, а также узнают, какое средство от насекомых самое эффективное.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет, если вылить раскаленную лаву на шарики Орбиз.
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