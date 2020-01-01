Электронный кулер для воды своими руками: Эксперименты
Охлаждать воду можно у себя дома без лишних трат.
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Блогер AlexGyver попробует сделать электронный кулер для воды на элементах Пельтье.
Для этого он купил китайские элементы, а остальное доделал из компьютерных деталей, сантехники и железной банки.
Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.
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