Электронный кулер для воды своими руками: Эксперименты

Охлаждать воду можно у себя дома без лишних трат.

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Блогер AlexGyver попробует сделать электронный кулер для воды на элементах Пельтье.

Для этого он купил китайские элементы, а остальное доделал из компьютерных деталей, сантехники и железной банки.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведут себя предметы в кислоте.